3 июн 2021



GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE



GEOFF TATE в рамках выступления двадцать восьмого мая исполнил целиком материал альбомов QUEENSRŸCHE "Rage For Order" и "Empire" в рамках "Empire 30th Anniversary Tour" — видео доступно ниже.







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