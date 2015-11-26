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Geoff Tate

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31 янв 2022 : 		 GEOFF TATE: «За воссоединение QUEENSRŸCHE предлагали неприлично много»

27 янв 2022 : 		 GEOFF TATE — о сохранении вокала

13 дек 2021 : 		 MICHAEL SWEET отказался работать с GEOFF'ом TATE'ом

12 дек 2021 : 		 GEOFF TATE зовёт в Италию

6 дек 2021 : 		 GEOFF TATE: «Иду — не курю, сижу — не курю!»

28 окт 2021 : 		 GEOFF TATE в новом видео KURT DEIMER

23 окт 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

14 окт 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

9 окт 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

13 сен 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

5 сен 2021 : 		 GEOFF TATE — о Чарли Уоттсе

14 июн 2021 : 		 GEOFF TATE хочет записать идеальный по звучанию альбом

3 июн 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

23 апр 2021 : 		 GEOFF TATE о вакцинации

7 апр 2021 : 		 GEOFF TATE — о впечатлениях от QUEENSRŸCHE

6 апр 2021 : 		 GEOFF TATE — о возможном туре QUEENSRŸCHE

2 апр 2021 : 		 GEOFF TATE о HEAR 'N AID: «Был напуган до коричневых штанов»

1 апр 2021 : 		 GEOFF TATE не спешит с биографией

25 мар 2021 : 		 GEOFF TATE: «Прогрессив-металла до QUEENSRŸCHE не существовало!»

24 мар 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GEOFF TATE

16 мар 2021 : 		 GEOFF TATE — об альбоме QUEENSRŸCHE "Frequency Unknown"

3 мар 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GEOFF TATE

2 мар 2021 : 		 GEOFF TATE выбирает музыкантов мечты

26 фев 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет трек QUEENSRŸCHE

16 дек 2020 : 		 GEOFF TATE исполняет песню THE ROLLING STONES

13 авг 2020 : 		 GEOFF TATE: «Работаю над альбомом, о котором пока не могу говорить»
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GEOFF TATE: «За воссоединение QUEENSRŸCHE предлагали неприлично много»



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GEOFF TATE в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, верит ли он в воссоединение QUEENSRŸCHE в класическом составе:

«Честно говоря, я не ожидаю, что это случится, потому что нам предлагали просто неприличные суммы денег, чтобы мы снова собрались и провели одно турне — одно турне, и нам больше никогда не придётся гастролировать. И несколько человек из группы отказались; они не заинтересованы в этом. Так что, я думаю, единственной мотивацией, которая могла бы собрать всех вместе, была бы неприличная сумма денег. Но это не сработало, так что [смеётся] после этого надежды нет, я так полагаю... Деньги — это не мотиватор, и собираться вместе ради художественной мечты — тоже не мотивация, так что же остаётся? Ничего. Очевидно, что оба лагеря счастливы пребывать в том положении, в котором они находятся. Я для себя знаю, что мне нравится моя жизнь — мне нравится то, что я делаю, мне нравится путешествовать и играть музыку для людей. И до сих пор, в свои 63 года, я всё ещё на ногах, всё ещё счастлив и здоров».

GEOFF TATE Says QUEENSRЕёCHE



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Windmourning


31 янв 2022, 17:09		Неплохо так Шура выглядит


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