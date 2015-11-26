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GEOFF TATE : «За воссоединение QUEENSRŸCHE предлагали неприлично много»



GEOFF TATE в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, верит ли он в воссоединение QUEENSRŸCHE в класическом составе:



«Честно говоря, я не ожидаю, что это случится, потому что нам предлагали просто неприличные суммы денег, чтобы мы снова собрались и провели одно турне — одно турне, и нам больше никогда не придётся гастролировать. И несколько человек из группы отказались; они не заинтересованы в этом. Так что, я думаю, единственной мотивацией, которая могла бы собрать всех вместе, была бы неприличная сумма денег. Но это не сработало, так что [смеётся] после этого надежды нет, я так полагаю... Деньги — это не мотиватор, и собираться вместе ради художественной мечты — тоже не мотивация, так что же остаётся? Ничего. Очевидно, что оба лагеря счастливы пребывать в том положении, в котором они находятся. Я для себя знаю, что мне нравится моя жизнь — мне нравится то, что я делаю, мне нравится путешествовать и играть музыку для людей. И до сих пор, в свои 63 года, я всё ещё на ногах, всё ещё счастлив и здоров».







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