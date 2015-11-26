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GEOFF TATE хочет записать идеальный по звучанию альбом



GEOFF TATE в рамках интервью Sonically Disruptive рассказал о ближайших планах:



«Этот следующий проект, как мне кажется, более понятен, чем [альбом-трилогия OPERATION: MINDCRIME], но он по-своему экстремален, и я думаю, что люди поймут и воспримут этот экстрим. Так что это скорее похоже на звучание SWEET OBLIVION, но в 10 раз технологичнее, я так думаю [смеётся].



У меня есть основная цель в жизни. Поскольку я был так разочарован на протяжении всей своей карьеры, создавая разные альбомы, я просто хочу записать такой, который будет самым лучшим по звучанию из всех, что я когда-либо делал, — именно по звучанию. Я хочу, чтобы он заполнил все динамики.



Если вы послушаете альбом [QUEENSRŸCHE] "Empire" с учётом современных стандартов, он звучит неплохо, но, чувак, где басы? Где низ? Тогда это было на уровне искусства. Конечно, это было 30 лет назад, и времена изменились — сейчас у людей гораздо лучшие стереосистемы. Даже в моей машине моя стереосистема намного лучше, чем в большинстве студий, в которых мы тогда записывались. Звук очень изменился. И поэтому мой следующий релиз будет посвящён именно этому — без обиняков сделать запись с наилучшим звучанием, на которое я только способен.



Это невероятно обидно для человека, занимающегося музыкой, когда ты тратишь месяцы на создание микса для песни, добиваясь того, чтобы он звучал идеально, чтобы все инструменты были сбалансированы и было слышно, что делает каждый инструмент. И вы берёте этот микс, ставите его в автомобильную стереосистему, а потом вдруг понимаете: "О, подождите-ка. Куда делся хай-хет? Он исчез. Боже мой". Вы ставите его на другой стереосистеме, а там: "О, я не слышу вокал. Боже мой. И гитары теперь слишком громкие. Что происходит?" Вот так. Музыка меняется и звучит по-разному на каждой системе, на которой вы её слушаете. Поэтому при микшировании приходится прослушивать её на нескольких разных системах, чтобы добиться общего баланса, чтобы она хорошо звучала на каждой. А для этого нужно время и много исследований. Вот этим я и занимаюсь — провожу много времени, выясняя это, работаю с людьми, чтобы выяснить это, и формирую свой следующий релиз так, чтобы он был тем, что люди с удовольствием будут слушать».







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