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*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 22
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 20
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 19
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Geoff Tate

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28 авг 2023 : 		 GEOFF TATE продолжает работать над биографией

24 авг 2023 : 		 GEOFF TATE об участии в проекте HEAR 'N AID

7 июн 2023 : 		 GEOFF TATE почти закончил работу над автобиографией

3 фев 2023 : 		 GEOFF TATE почти доделал альбом

19 янв 2023 : 		 GEOFF TATE — о главном хите QUEENSRŸCHE

18 янв 2023 : 		 GEOFF TATE отметил день рождения на сцене

13 дек 2022 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

6 дек 2022 : 		 GEOFF TATE исполняет материал QUEENSRŸCHE

5 дек 2022 : 		 GEOFF TATE: «Буду петь сколько смогу»

18 ноя 2022 : 		 GEOFF TATE всё ещё готов не на 100 %

19 окт 2022 : 		 GEOFF TATE исполняет "Queen Of The Reich"

7 сен 2022 : 		 GEOFF TATE: «Когда меня выписали из больницы, я едва мог ходить»

1 сен 2022 : 		 GEOFF TATE исполняет альбом QUEENSRŸCHE

7 июл 2022 : 		 GEOFF TATE чувствует себя лучше

30 июн 2022 : 		 GEOFF TATE: «Я больше уже так не могу»

15 июн 2022 : 		 GEOFF TATE — у врачей

7 апр 2022 : 		 GEOFF TATE: «Мотивации для возвращения в QUEENSRŸCHE нет!»

14 мар 2022 : 		 GEOFF TATE исполняет материал QUEENSRŸCHE

10 фев 2022 : 		 GEOFF TATE: «Поддерживать форму в турах непросто»

31 янв 2022 : 		 GEOFF TATE: «За воссоединение QUEENSRŸCHE предлагали неприлично много»

27 янв 2022 : 		 GEOFF TATE — о сохранении вокала

13 дек 2021 : 		 MICHAEL SWEET отказался работать с GEOFF'ом TATE'ом

12 дек 2021 : 		 GEOFF TATE зовёт в Италию

6 дек 2021 : 		 GEOFF TATE: «Иду — не курю, сижу — не курю!»

28 окт 2021 : 		 GEOFF TATE в новом видео KURT DEIMER

23 окт 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE
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GEOFF TATE продолжает работать над биографией



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В рамках недавней беседы у GEOFF'a TATE'a спросили, близок ли он к завершению работы над автобиографией, на что он ответил:

«Я думал, что так и есть, и отправил её обратно своему издателю, а он вернул её мне с загадочными примечаниями. Так что сейчас я занимаюсь вторым раундом работы над ней, и на самом деле я пришёл к выводу, что делать это очень трудно.

Одно дело — написать песню. Может быть, просто потому, что у меня был большой опыт в этом деле, мне это даётся легче. Но когда ты пишешь книгу, особенно о своей жизни, я предполагаю, что она должна быть гораздо более подробной в изложении, а у меня получилось в общих чертах. У меня много историй. К счастью, я всю жизнь вёл дневник, поэтому я делаю записи практически обо всём».




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28 авг 2023
Н
Наугад
Соглашусь с Джеффом. Я уже почти два года работаю над книгой. В прошлом году прямо на Хеллоуин закончил черновик, а теперь по сей день полирую текст. Кучу раз спрашивал себя: на кой хер я это делаю? Кроме меня умельцев - прости господи. Но те, кому я доверился с "пробой на вкус", уверяют меня не бросать начатое, мотивируя тем, что это "наконец-то не очередной вброс на тему попаданцев или сталкеров с ЛИТрпг," а кто-то даже нашел для себя определенную самобытность.

В общем, да. Работа над книгой - это действительно работа. И когда от рукописи начинает тошнить - значит, дело сделано лишь на пять с небольшим процентов. И парой раундов дело не ограничится.

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