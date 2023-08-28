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GEOFF TATE продолжает работать над биографией



В рамках недавней беседы у GEOFF'a TATE'a спросили, близок ли он к завершению работы над автобиографией, на что он ответил:



«Я думал, что так и есть, и отправил её обратно своему издателю, а он вернул её мне с загадочными примечаниями. Так что сейчас я занимаюсь вторым раундом работы над ней, и на самом деле я пришёл к выводу, что делать это очень трудно.



Одно дело — написать песню. Может быть, просто потому, что у меня был большой опыт в этом деле, мне это даётся легче. Но когда ты пишешь книгу, особенно о своей жизни, я предполагаю, что она должна быть гораздо более подробной в изложении, а у меня получилось в общих чертах. У меня много историй. К счастью, я всю жизнь вёл дневник, поэтому я делаю записи практически обо всём».







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