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Sebastian Bach

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21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод четвертый

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод третий

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод второй

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3 сен 2019 : 		 Оригинальный барабанщик SKID ROW присоединится к SEBASTIAN BACH
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SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод первый



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На прошлой неделе SEBASTIAN BACH и CHRIS JERICHO сцепились в самой популярной социальной сети коротких сообщений. Всё началось с того, что один из поклонников заметил, что Chris стал всё больше походить на Seb'a. Тот не остался в стороне и ответил:

«Каждый божий день в течение последних двух или трёх лет находится кто-то, кто мне об этом говорит».

На это ему другой пользователь возразил: «А нефиг было столько тусоваться с Jericho, чтобы он украл твой запал!»

Bach ответил: «Он определённо считает, что удачно попадает в фанеру».

На это третий поклонник заявил: «Ты же знаешь, что Chris ездит со своей группой? Я видел его несколько раз. Он поёт вживую».

На это Bach ответил: «Круто, давайте посмотрим видос, потому что на любом видео, на котором я его видел, — это какой Milli Vanilli».

Эту переписку заметил Jericho и отреагировал так: «Я увидел унизительные комментарии от того, кого я считал своим другом. Учитывая это, я был бы рад побиться с @sebastianbach. Без всяких эффектов, без тьюна, без херни. Bas отличный вокалист... Но я лучше. У тебя есть мой номер, чувачок. Набери».

Bach на это ответил достаточно быстро: «Какие такие унизительные комментарии? Всего, что я просил, это показать мне хоть один клип, на котором ты поёшь вживую. На каждом клипе, который гуляет по Интернету, ты лишь открываешь рот под фанеру. Я могу спеть тебе, мать твою, в любое время суток. Реслинг совсем не рок-н-ролл. Я покажу тебе ё****й рок-н-ролл».

Chris на это ответил так: «Я никогда не пел под фанеру, никогда! И я не использую *** в твиттах, никогда! Я могу спеть тебе в любое время суток и в любом месте, чувачок. Я был твоим фанатом и защищал тебя с первого дня... Но не подвергай сомнению мои рок-способности! И оставь в покое реслинг. Я же могу тебе и отвесить G4!»

Bach: «Ты полон дерьма, брателло. Проверь там свои настройки, и я готов в любое время, как ты будешь готов!»

Ещё один фанат влез в разговор и встал на сторону вокалиста FOZZY: «Воспринимайте это как комплимент, чемпион, — вы звучите как пластинка "Red heart"», на что Bach, естественно, возразил: «Это потому что запись фальшивая, а концерты такие же дутые!»

Тут появился ещё один фанат, написавший: «Никогда не спрашивайте ничего у аятоллы рока и ролла», на что получил ответ, что «Аятолла рока и ролла ничего не знает о роке и ролле».

Sebastian ранее активно высказывался в отношении тех артистов, которые активно используют подкладки:

«Я не собираюсь кого-то победить или в чём-то убедить. Я просто стараюсь донести, что Chris, может, ты и прав, и, может, мне стоит перестать петь вживую и стоит порхать на цыпочках, пока звучит фанера, так же, как делаешь это ты, Chris. Я так устал стараться, а оказывается, я просто стучусь головой об стену».

К беседе подключился гитарист FOZZY Rich Ward, который вставил свои пару центов:

«Каждый раз, когда я вижу всплывающее имя Sebastian'a Bach'a, всегда желающие выстраиваются в очередь, чтобы отпустить гадости в его адрес. Он постоянно чем-то недоволен, никогда не видел, чтобы было что-то хорошее. @IAmJericho всегда приходит и защищает этого парня и закрывает вопрос. Он всегда на его стороне и всегда быстро встаёт на его защиту. И видеть, как Sebastian опускает единственного парня из всех, кого я знаю, кто его защищал, просто печально».

После того, как ещё один пользователь заметил, что Bach всего лишь хайпует в Твиттере, Bach ему ответил: «Я не знаю, где я там хайпую, я просто сижу пьяный в одиночестве в постели».

Jericho ранее неоднократно ловили на том, что он выступает под фонограмму. В частности, было опубликовано видео из Торонто 2018 года, после которого всё тот же Bach написал: «А он неплохо работает губами!»

Пару месяцев назад Jericho выступил с защитой Ozzy и Paul'a Stanley в том, что те используют на концертах подкладки.

SEBASTIAN BACH Slams CHRIS JERICHO Over Lip-Syncing Allegations:








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