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Sebastian Bach

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21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод четвертый

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод третий

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод второй

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3 сен 2019 : 		 Оригинальный барабанщик SKID ROW присоединится к SEBASTIAN BACH
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SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод четвертый



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SEBASTIAN BACH, продолжающий препираться с CHRIS'ом JERICHO на тему того, кто из них лучше поёт, ответил на попытки Chris'a спеть хит SKID ROW "Youth Gone Wild". Он написал в Твиттере (позднее сообщение было удалено):

«Что должен сделать кто-то, чтобы получить ответ от самого замечательного певца всех времён @IAmJericho? Я пытался получить ответ от этого вокалиста, который намного лучше меня, просто спросите его, он вам расскажет».

Sebastian также приложил скриншот того, что похоже на его текстовое сообщение Chris'y, которое осталось без ответа (текст есть ниже).

SEBASTIAN BACH To CHRIS JERICHO:





















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