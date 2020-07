сегодня



SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод четвертый



SEBASTIAN BACH, продолжающий препираться с CHRIS'ом JERICHO на тему того, кто из них лучше поёт, ответил на попытки Chris'a спеть хит SKID ROW "Youth Gone Wild". Он написал в Твиттере (позднее сообщение было удалено):



«Что должен сделать кто-то, чтобы получить ответ от самого замечательного певца всех времён @IAmJericho? Я пытался получить ответ от этого вокалиста, который намного лучше меня, просто спросите его, он вам расскажет».



Sebastian также приложил скриншот того, что похоже на его текстовое сообщение Chris'y, которое осталось без ответа (текст есть ниже).







What does someone have to do to get a response out of the most amazing singer of all time @IAmJericho ? I have been trying to get a response from this vocalist who is so much better than I am, just ask him he will tell you ? pic.twitter.com/zuy6silKN6

— Sebastian Bach (@sebastianbach) July 20, 2020











Thank you I'm actually bored. I have never lost a fight. Chris Jericho thinks he's so tough and such a great singer come and fight me! I'm 6ft 4 have at it

— Sebastian Bach (@sebastianbach) July 20, 2020









Saturday Night Singalong! One of my all time favorite tunes.... @OfficialSkidRow pic.twitter.com/cnIJOCS9Ok

— Chris Jericho (@IAmJericho) July 19, 2020





















