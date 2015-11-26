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Sebastian Bach

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21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод четвертый

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод третий

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод второй

21 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод первый

2 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Только дебил будет голосовать за Трампа в ноябре»

16 июн 2020 : 		 SEBASTIAN BACH не против тура по "Slave To The Grind"

25 май 2020 : 		 SEBASTIAN BACH и ORIANTHI написали песню

3 май 2020 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

28 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Голосуя за Трампа, вы становитесь полными идиотами»

15 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Да любой будет лучше, чем эта телезведа реалити-шоу»

1 апр 2020 : 		 SEBASTIAN BACH записал вокал для пинболла

28 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Тупее Трампа только те, кто за него голосуют»

25 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH о Трампе: «Ведущий нашего телешоу — раздражительный маленький ребёнок, который не верит в науку»

17 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH отменил тур по США

1 мар 2020 : 		 SEBASTIAN BACH заявил, что любой кандидат в президенты США умнее, чем Дональд Трамп

24 янв 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Почему я выбрал STITCHED UP HEART для разогрева»

5 янв 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Любой, кто считает, что изменение климата нереально, является тем, кому промыли мозги»

13 ноя 2019 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я отклонил предложение играть перед TOOL»

1 ноя 2019 : 		 Жена и дети SEBASTIAN'a BACH'a эвакуированы из-за пожаров

28 окт 2019 : 		 RACHEL BOLAN о реюнионе с SEBASTIAN BACH

20 окт 2019 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет дебютный альбом SKID ROW

14 окт 2019 : 		 SEBASTIAN BACH целиком исполняет "Slave To The Grind"

8 окт 2019 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет дебютный альбом SKID ROW

27 сен 2019 : 		 Оригинальный барабанщик SKID ROW присоединился к SEBASTIAN BACH

17 сен 2019 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

3 сен 2019 : 		 Оригинальный барабанщик SKID ROW присоединится к SEBASTIAN BACH
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SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод третий



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В рамках свежего эпизода собственного шоу "Saturday Night Special" CHRIS JERICHO ответил на сделанные ранее призывы SEBASTIAN'a BACH'a спеть что-то «не под фанеру» и исполнил а-капелла версию хита SKID ROW "Youth Gone Wild", чуть позже разместив расширенную версию в Твиттере (видимо, чтобы Seb точно не пропустил это видео).

CHRIS JERICHO Sings A Cappella Version Of SKID ROW







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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Exceptional


21 июл 2020, 20:44		AEW, конечно, кал, но Криса люблю!


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