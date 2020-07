сегодня



SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод третий



В рамках свежего эпизода собственного шоу "Saturday Night Special" CHRIS JERICHO ответил на сделанные ранее призывы SEBASTIAN'a BACH'a спеть что-то «не под фанеру» и исполнил а-капелла версию хита SKID ROW "Youth Gone Wild", чуть позже разместив расширенную версию в Твиттере (видимо, чтобы Seb точно не пропустил это видео).





Saturday Night Singalong! One of my all time favorite tunes.... @OfficialSkidRow pic.twitter.com/cnIJOCS9Ok — Chris Jericho (@IAmJericho) July 19, 2020











