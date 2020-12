сегодня



Кого неправильно взяли в "Big Four"? Отвечает гитарист ANTHRAX



Гитарист ANTHRAX Scott Ian в рамках интервью Ultimate Guitar ответил на вопрос, считает ли он, что есть какая-то группа, которая была «неправомерно исключена» из "Big Four":



«Ну если честно, то я вообще не понимаю, о чём речь. Никто "неправомерно не исключал" кого-то там. METALLICA не сидели и не принимали решения и не говорили: "Это те четыре группы, которые мы выбираем". На самом деле всё было не так. "Big Four" — это название, которое придумала пресса.



Когда вы говорите "неправильно", то я должен заметить, что для меня это проблема, потому что всё звучит так, будто METALLICA намеренно исключили кого-то. Ну а название "Big Four" не имеет никакого отношения ни к METALLICA, ни к кому-либо из нас — это название было дано нам прессой».



Ранее гитарист TESTAMENT Alex Skolnick заметил, что для него не является проблемой отсутствие группы в "Big Four":



«У меня нет с этим проблем, потому что я смотрю на это как на порядок по старшинству. Я пришёл в TESTAMENT в конце 85-го. Думаю, моё первое выступление было в начале 86-го. Итак, 1986-й — что случилось [в том году]? METALLICA выпускает "Master Of Puppets". Это был уже третий их альбом. Они были на пути к тому, чтобы стать одной из самых известных групп в мире, что было ясно... Я имею в виду, не было ясно, что они будут такого уровня, но мы знали, что они будут, по крайней мере, такими же известными, как IRON MAIDEN и SCORPIONS в то время. Так что они уже ушли далеко вперёд. SLAYER выпустили "Reign In Blood" в том же году, издав до этого несколько альбомов. У ANTHRAX было несколько записей. Я думаю, что на тот момент MEGADETH готовили вторую пластинку. Значит, все эти группы прошли этап дебютного альбома. Они все были впереди. В то время классический состав TESTAMENT только формировался. Так что я не возражаю. Они были там первыми и творили серьёзные дела. А мы появились чуть позже. Так что у меня нет проблем с тем, что эти группы классифицируются вместе».







