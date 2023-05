23 май 2023



DEREK RODDY выступит с ANTHRAX



DEREK RODDY станет барабанщиком ANTHRAX на выступлении 27 мая в рамках Milwaukee Metal Fest. Ранее он играл в таких группах как HATE ETERNAL, NILE, MALEVOLENT CREATION and TODAY IS THE DAY и др.











+1 -1



просмотров: 306