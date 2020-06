сегодня



Участники ANTHRAX салютуют Даймбэгу выпуском бурбона



Участники Anthrax действительно любят бурбон, о чем свидетельствует их объявление о выпуске The Healer, нового, элитного, лимитированного бурбона, произведенного компанией Hillrock Estate Distillery, расположенной в нью-йоркском районе Hudson Valley Highlands. Из одной бочки сделано 360 бутылок, The Healer обойдется в 140 долларов за бутылку и уже доступен для заказа.



Так почему же "The Healer"? Объясняет Charlie:



«Впервые я услышал, что Даймбэг называет выпивку "Целителем", когда мы были в совместном турне и мне было очень плохо. Он зашёл в наш автобус, открыл шторку на койке, дал мне рюмку виски и сказал: "Выпивка — целитель."



Добавляет Scott: «Если ты приезжал на саундчек с небольшим похмельем, Даймбэг стоял там со знающей улыбкой Чеширского Кота, рюмкой виски наготове и со словами "выпивка — целитель". И, черт возьми, если бы это не сработало. Мгновенно ставило на ноги!»







