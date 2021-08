сегодня



Бывший вокалист ANTHRAX : «В новых роликах обо мне отозвались не лучшим образом»



Бывший вокалист ANTHRAX NEIL TURBIN рассказал о своём отношении к недавно выпущенной серии роликов о группе:



«В сериале, который был размещён на YouTube, были некоторые интересные вещи, сказанные участниками ANTHRAX в настоящее время, а также людьми, которые больше не являются участниками ANTHRAX. Я был удивлён тем, что Scott [Ian, гитарист ANTHRAX] сказал то, что сказал, а Charlie [Benante, барабанщик ANTHRAX] сказал то, что сказал. Так что я думаю, что там были и положительные моменты. Я был очень удивлён, когда менеджеры ANTHRAX связались со мной, чтобы включить меня во всё, что связано с ANTHRAX официально, после того, как я не общался ни с кем официально с 1984–85 годов. Так что для меня было шоком, что я вообще... Я просто пытаюсь понять, почему я вообще участвую в этом разговоре в данный момент. Но, честно говоря, я просто шёл к этому с искренним отношением и просто пытался рассказывать свои истории. Это было всё, что я делал: просто рассказывал бытовые истории. Потому что именно это меня и попросили сделать: "Расскажите несколько историй о вашем опыте записи "Fistful", о первом альбоме, о первом туре и обо всём, что вы можете вспомнить, что было бы интересно или о чём стоит знать". Так что у меня много таких историй, и я не рассказал даже малой части из них. Но я рассказал довольно многое. Мы снимали на видео около двух часов, не меньше -— вот сколько всего было рассказов. И в этих историях было много деталей. Не потому, что я пытаюсь перехвалить или пересказать, а просто потому, что там были интересные вещи. В этих историях были участники METALLICA, участники MEGADETH, люди из других групп, например THE PLASMATICS. В них рассказывалось о шоу в Роузленде, которое мы устроили, о туре, который мы провели, о процессе записи, когда мы побывали в нескольких студиях, о том, как мы работали с продюсером Carl'ом Canedy, о процессе работы с [нашим звукозаписывающим лейблом] Megaforce, а также о тех событиях. Так что есть много материалов, которые я посчитал, безусловно, историческими, по крайней мере, в этом плане. И они не вошли — не попали в их сериал, — но я всё равно их знаю. И что мне показалось странным, так это то, что они использовали кое-что из того, что я говорил в промежутках, и даже некоторые вещи, которые я говорил, казались вырезанными или отредактированными.



Я считаю, что это не представило меня в наилучшем свете или в том свете, в котором могло бы. Я полагаю, что это показало других и попыталось выставить их, так сказать, героями. Некоторые вещи, которые были сказаны, были неточными. Я отмечу, что слова Dan'a Spitz'a [бывший гитарист ANTHRAX], когда он сказал, что я впихнул весь свой вокал, это полная, абсолютная чушь — это вообще неправда. Он сказал это, и он попытался представить это так, или монтаж изобразил это так, как он сказал... другими словами, что я не мог спеть строчку или что-то в этом роде, что я должен был вставлять каждое слово или что-то в этом роде, что является абсолютной чушью. И для меня это выглядит как какая-то токсичная атака».



Кроме того, Turbin рассказал о столкновениях личностей, которые произошли в процессе сочинения песни "Fistful Of Metal", и о том, как это в конечном итоге привело к его уходу из ANTHRAX:



«Когда я писал эти песни, было много возражений по поводу: "О, мы хотим сделать хардкор-панк" или "Мы хотим сделать это в том или ином направлении. Типа, "Armed And Dangerous" не хардкор-панк — извините, но там есть мелодичность. Просто когда у меня появлялась идея, я получал... Они просто не хотели, чтобы мои идеи были включены. Вот и всё. Дело было не в том, хорошая это идея или плохая, или даже посредственная. Это было что-то вроде: "У нас есть своя идея. Нам не нравится, что у тебя есть какая-то другая задумка". Это было больше похоже на ревность.



Когда я был в группе, было огромное количество эмоционального насилия со стороны определённых людей — очень много подобного. Когда ты находишься в ситуации, когда над тобой издеваются, работать непросто. И когда другие люди позволяют это, и они принимают это, потому что их это устраивает... В ANTHRAX такое поведение по отношению ко мне было приемлемым. Так что это уже было то, с чем я пытался работать и смириться в течение долгого времени. Но стало только хуже. После того, как Greg Walls покинул группу, всё стало намного хуже, потому что в группу пришли другие люди, которые также относились ко мне очень жестоко.



Я пошёл на это интервью для ANTHRAX из лучших побуждений, и я только рассказывал истории — я не собирался никого опускать или подставлять под раздачу. Но мне кажется, что сказать, что Dan Lilker [оригинальный басист ANTHRAX] написал 80 или 75 процентов песен, это... Наверное, он написал "Metal Thrashing Mad" и придумал идею, текст и название. Но на самом деле это не так. Это придумал я. У него были некоторые риффы. Но, вообще-то Greg Walls играл риффы с этими ребятами до своего ухода. Я просто пытаюсь понять, как чужие имена попадали в песни, когда... Некоторые люди просто ставили своё имя на песню, для которой они даже не придумали рифф, но они присваивали себе заслуги и хотели получать авторские отчисления и тому подобное. В общем, такого типа поступков было предостаточно».

























+1 -0



просмотров: 729