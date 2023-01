сегодня



Барабанщик ANTHRAX: «Мы работаем над пластинкой уже три года. Стыдоба!»



В новом интервью с Рубеном Москедой из We Go To 11 барабанщик ANTHRAX Charlie Benante рассказал о ходе сессий по сочинению песен для нового альбома группы:



«Мы работаем над пластинкой уже три чёртовых года. Стыдно даже говорить об этом. Я чувствую себя как DEF LEPPARD».



По словам Benante, который также участвует в туре PANTERA, ANTHRAX планируют отправиться в студию этой весной, чтобы начать запись новой пластинки:



«В промежутках между гастролями PANTERA в 2023 году мы будем работать над альбомом ANTHRAX. Мы надеемся закончить всё до того, как PANTERA отправятся в Европу в конце мая. У меня есть небольшое окно после этого, до начала стадионного тура [PANTERA с METALLICA]. По крайней мере, если я закончу запись своих партий, другие ребята смогут продолжить работу над своими.



Таков план. Если только не случится что-то ещё, но, надеюсь, ничего не случится».







