сегодня



Барабанщик ANTHRAX — о том, как стал основным композитором группы



В рамках недавней беседы с "Drum For The Song" барабанщик ANTHRAX Charlie Benante рассказал о том, как стал главным автором музыки в коллективе:



«Так получилось, что я не мог передать кому-то другому то, что слышал в своей голове через игру на барабанах, поэтому мне пришлось научиться играть на другом инструменте, которым оказалась гитара, потому что для меня это было совершенно естественно; это было легко. И вот как я это делал: я просто записывал тонны риффов на кассеты, а потом, чуть позже, переслушивал их, компилировал и собирал из них песню, а затем приносил её в группу. Вот так это и произошло. По сути это случилось после нашего первого альбома [1984 года "Fistful Of Metal"], когда мы лишились нашего вокалиста Neil'a Turbin'a и приступили к сочинению второго альбома — "Spreading The Disease", Scott [Ian, гитара], по сути, взял на себя большую часть текстов; это был его департамент. Поэтому я сделал шаг вперёд и взял на себя основную музыкальную сторону дела. Так всё и получилось, так всё и осталось до сих пор».













