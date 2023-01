сегодня



Гитарист ANTHRAX: «Забудьте о "Большой четвёрке" до 2025 года!»



Участники ANTHRAX Charlie Benante и Scott Ian в интервью с Metal Edge поговорили о предстоящем 40-летнем юбилее группы и ответили на вопрос, будет ли «Большая четвёрка трэша» давать концерты в будущем.



Ian сказал:



«Чарли может спросить Lars'a, когда будет встречаться с ним в августе».



Benante добавил:



Да, я видел, что Mustaine тоже задавался этим вопросом. На самом деле я не знаю. Я не думаю, что Metallica хотят делать это прямо сейчас. У них столько всего впереди в ближайшие два года».



Ian продолжил:



«Дело вот в чём: Metallica только что объявила о своих планах на 23 и 24 годы, я смотрел на эти даты сегодня утром и думал: "Интересно, если, например, они будут выступать по два вечера в каждом городе в Штатах, и в один вечер будет Pantera, а в другой — Five Finger Death Punch, то есть люди будут стремиться попасть на выступление Pantera, а на другой концерт никто не придёт?»



Benante возразил:



«Нет же — они придут».



Ian согласился:



«Но потом я остановил себя и подумал: "Подожди секунду. Они могли бы просто объявить это как "An Evening With" — без всяких открывающих групп — и они всё равно продали бы билеты на два вечера на каждом стадионе". Неважно, кто будет открывающей группой. Всё это не имеет значения. Им не нужны группы для разогрева. Они делают это, чтобы это стало событием, но им это не нужно. Если "Большая четвёрка" когда-нибудь и будет выступать снова — в любом качестве — то уж точно не раньше 25-го года, потому что они уже объявили о своих планах. Вот так. Если у вас есть вопросы о "Большой четвёрке", приберегите эти мысли до 2025 года».







