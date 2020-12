сегодня



Кавер-версия ANTHRAX от участников CARCASS, REVOCATION, PERIPHERY, HJELVIK, ALL THAT REMAINS



Проект The Two Minutes To Late Night представил собственное прочтение композиции ANTHRAX "Caught In A Mosh".



Состав: Erlend Hjelvik (Hjelvik, ex-Kvelertak), Dave Davidson (Revocation, Gargoyl), Mark Holcomb (Periphery, Haunted Shores), Aaron Patrick (All That Remains, Bury Your Dead), Daniel Wilding (Carcass), Dwid Hellion (Integrity), Shawna Potter (War On Women, Panamama), Jordan Olds aka Gwarsenio Hall, Mary Houlihan в роли Valerie Carcrash.







