Бывший вокалист ANTHRAX всё ещё хочет...

Бывший вокалист ANTHRAX и нынешний вокалист ARMORED SAINT John Bush в рамках недавнего интервью сообщил, что всё ещё хочет поехать в сольный тур с репертуаром его эры в бывшей группе:



«Это была идея, которая так и не осуществилась по разным причинам. Наверное, это отчасти связано со мной и моей собственной незначительной ленью, потому что я полагаю, что именно я должен был быть более решителен в этом отношении, но, быть может, я в то время был просто не готов к тому, чтобы это всё-таки воплотить в жизнь.



Я бы хотел в какой-то момент времени это всё же сделать, потому что я действительно люблю эти записи... И у меня сейчас хорошие отношения с лагерем ANTHRAX — как с участниками группы, так и Майком Монтеруло, их менеджером. Так что кто знает? Посмотрим. Такая мысль есть, я хотел бы сыграть некоторые из этих песен вживую, потому что там есть что исполнять. Я смог сделать кое-что с METAL ALLEGIANCE на паре концертов — мы играли "Only" и "Room For One More" — было весело, и зрители, похоже, очень обрадовались этому. Но я думаю, что смогу сделать нечто более значительное, просто пока не знаю, что конкретно. Я сейчас занят другим — ARMORED SAINT и другими аспектами жизни. Так что нужно просто найти время, всё спланировать, и вот тогда...»













