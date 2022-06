Юбилейный стрим ANTHRAX выйдет на Blu-ray, CD

сегодня



Летом прошлого года ANTHRAX отмечали 40-летие творческой активности и устраивали стрим из The Den. В итоге эта запись, получившая название "Anthrax XL", будет выпущена 15 июля на Blu-ray / CD / Digital (Megaforce) в Северной Америке и в тот же день в цифровом варианте в Европе, а Blu-ray выйдет позднее. Фрагмент из этого релиза доступен ниже.



Трек-лист:



01. Time/Fight Em 'Til You Can't

02. Madhouse

03. Caught In A Mosh

04. Metal Thrashing Mad

05. Got The Time

06. I Am The Law

07. Keep It In The Family

08. Lone Justice

09. The Devil You Know

10. Be All End All

11. Now It's Dark

12. Antisocial

13. In The End

14. Medusa

15. Evil Twin

16. Indians

17. Skeletons In The Closet

18. Blood Eagle Wings

19. Bring The Noise

20. A.I.R.

21. Among The Living







