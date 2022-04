сегодня



У ANTHRAX есть отличные песни



Scott Ian в рамках недавней беседы рассказал о новом материале группы:



«Мы просто вместе сочиняли. У нас есть песни, и я могу сказать лишь то, что мы засядем в студии, когда будем готовы, что, я надеюсь, произойдёт в этом году. Я был бы этому рад. Я надеюсь, что мы к этому готовы. Я считаю, что у нас есть отличные песни. Я думаю, что люди будут очень довольны.



Не хочу делать странное сравнение, но это наш третий совместный альбом с [вокалистом] Joey [Belladonna'ой]. На самом деле это странное сравнение. Я просто должен сказать, что это наш третий альбом после нашей перезагрузки в 2010 году, а нашим третьим альбомом в те времена был "Among The Living". Я не говорю, что этот альбом похож на тот, потому что это не "Among The Living II" в любом смысле, но я просто подумал, что у нас есть несколько отличных песен и есть чёртова гора отличных риффов. Я думаю, люди будут очень довольны».







