Бывший из ANTHRAX: «И хочется, и колется!»



У бывшего вокалиста ANTHRAX John'a Bush'a спросили, как дела с туром по песням его бывшей группы, которые он записывал, на что он ответил:



«Об этом я говорил уже давно. Но я не доводил дело до конца. Я говорил об этом со своим агентом по бронированию. Он то вступает, то выходит из игры вместе со мной. Потому что он говорит мне: "Хорошо, давай сделаем это". А я такой: "Эххх". А потом я прихожу к нему и говорю: "Что ты думаешь? Как ты думаешь, будет ли интерес?" А он: "Хочешь сделать это сейчас?" А я отвечаю: "Ну я не знаю". Он тогда: "Ну и убирайся отсюда".



Мне нравится идея заняться таким проектом. Я не знаю, готов ли я к тому, чтобы отправиться на три-четыре недели на гастроли, потому что я просто не знаю, честно говоря, каков будет интерес. Поэтому я хотел сделать несколько шоу, возможно, на разных рынках. Но, к сожалению, когда ты делаешь что-то подобное, ты не можешь заработать денег. Не то чтобы мне нужно было зарабатывать много денег, но терять их точно не хочется. Так что такой была одна из моих идей, и именно с этим возник один из конфликтов, поэтому мы больше не обсуждали эту тему.



Опять же, сейчас всё отложено до лучших времён. Но я бы хотел сделать такое до того, как умру. И я не становлюсь моложе, ведь "Sound Of White Noise" уже 30 лет в 2023 году, так что все могут прикинуть, сколько мне. В этом году мне уже 60, это дикость какая, я просто не могу в это поверить. Но всё же я ощущаю, что по-прежнему пою очень круто. Но в конце концов исполнять "Room For One More", "What Doesn't Die" и "Reign Of Fire", когда тебе 70, это... будет довольно сложно, не буду врать. Это непростые песни. Это как если бы вы были хоккеистом. Нужна физическая форма и, полагаю, большинство вокалистов могли бы это подтвердить. Ты должен заботиться о себе, ты должен быть в форме, в вокальной форме, отдыхать, и всё такое.



Может быть, что такой тур случится внезапно: "Он всё-таки это решил сделать". Не хочу давать людям ложную надежду, но, возможно, так и будет. Ну плюс ко всему и время играет свою роль, от этого не уйти».







