сегодня



JOHN BUSH был бы не против тура с материалом ANTHRAX



В новом интервью The Metal Voice бывшего участника ANTHRAX и нынешнего фронтмена ARMORED SAINT John'a Bush'a в очередной раз спросили о том, готов ли он принять участие в специальном туре, во время которого он исполнил бы материал, написанный им в бытность вокалистом ANTHRAX, на что он ответил:



«Ещё не настал момент для того, чтобы это произошло. Но мне предложили эту идею. Я думаю, это было бы здорово. Я не хочу устраивать 30-дневный тур, но было бы здорово дать несколько концертов на некоторых ключевых рынках. Мы, конечно, можем сыграть эти песни в качестве группы поддержки или даже в качестве хедлайнера, давайте посмотрим правде в глаза. Я думаю, есть достаточно песен из четырёх альбомов [которые я записал с ANTHRAX], чтобы сделать отличное шоу. Кто будет в группе, я точно не знаю. Я говорил об этом с [бывшим гитаристом ANTHRAX] Paul'ом Crook'ом, потому что я люблю Paul'a, он отличный парень. Он действительно был в группе, когда я участвовал в записи этих альбомов, а также он был звукоинженером и играл на гитаре. И я спел несколько вещей с ребятами из METAL ALLEGIANCE — мы исполняли "Only" и "Room For One More" на различных концертах. Rock In Rio был одним из них, мы только что там играли... Я открыт для этой идеи. Это просто вопрос времени, я думаю. На самом деле всё сводится только к этому».







+0 -0



просмотров: 221