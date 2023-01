сегодня



ANTHRAX открыли тур



ANTHRAX открыли тур с BLACK LABEL SOCIETY и EXODUS выступлением 17 января в Revolution Concert House & Event Center, Garden City, Idaho.



Сет-лист:



01. Among The Living

02. Caught In A Mosh

03. Madhouse

04. Metal Thrashing Mad

05. Keep It In The Family

06. Antisocial (TRUST cover)

07. I Am The Law

08. In The End

09. Only

10. Got The Time (JOE JACKSON cover)

11. Bring The Noise (PUBLIC ENEMY cover)

12. Indians







+0 -0



( 2 ) просмотров: 423