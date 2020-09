сегодня



JOHN BUSH собирается в сольный тур по песням ANTHRAX



JOHN BUSH сообщил, что в 2023 году может поехать в сольный тур по материалу ANTHRAX, который он записал, чтобы отметить круглую дату с момента выхода пластинок:



«Это может быть и весьма удачным вариантом — 2023 год — ведь "White Noise" вышел в 1993 году, а "We've Come For You All" вышел в 2003-м, так что будет юбилей у каждого из альбомов, и вполне можно это и отметить».



На вопрос о том, есть ли шанс, что он воссоединится с Paul'ом Crook'ом в рамках этого тура, он ответил:



«Я говорил о том, что хотел бы сделать это при участии, потому что он мне искренне импонирует. Он отличный человек, прекрасный исполнитель и принимал участие в записи "Stomp 442" и "Volume 8" и работал над "We've Come For You All". И мне он нравится как личность, он один из самых весёлых и милых людей из всех, кого я встречал».







