Басист ANTHRAX — о сожалених



Frank Bello в рамках промоушна мемуаров "Fathers, Brothers, And Sons: Surviving Anguish, Abandonment, And Anthrax" рассказал о том, о чём он жалеет:



«Когда я пришёл в группу, мне казалось, что есть чёткое видение. У нас была цель, и мы должны были её осуществить. Так что, начиная со "Spreading The Disease"... "Among The Living" был прорывом; это было хорошее время в жизни каждого. И тогда начались гастроли, записи — всё в таком духе — гастроли, записи. И всё было очень насыщенно — я имею в виду, нас никогда не было дома. Так что было очень много туров. И каждый раз, когда мы заканчивали одно турне, кто-то просил нас поехать в другое. И это было здорово, что нас хотели. Но одна вещь, о которой мы всегда — я не буду говорить "мы не жалеем", но... Ведь это всё ещё хороший альбом, но я просто думаю, что некоторые из этих песен на "State Of Euphoria", если бы у нас было немного больше времени, чтобы сделать их, чтобы действительно посидеть [с ними], то... И я действительно честен, когда говорю это — у нас не было достаточно времени, как сейчас. Очевидно, что сейчас другие времена. Но нам нравится проживать песни. Ты слушаешь их на своей стереосистеме, садишься в машину, катаешься, и всё такое. В то время, хотите верьте, хотите нет, но мы были в студии, и уже был заказан ещё один раунд, но это был крайний срок. И я называю всё это периодом выпечки, когда ты просто живёшь с песнями, и, возможно, убираешь куплет или часть куплетов...



Опять же, я слушаю эту запись, я всё ещё люблю её, я люблю то время, которое было. Пластинка всё равно была очень успешной. Она сразу же стала золотой. Всё было хорошо. Это было очень хорошее время. Но вы спрашиваете меня, есть ли хоть одно сожаление. Я знаю, что у пластинки не было достаточно времени, чтобы [пройти через] процесс — процесс ANTHRAX. И на этом действительно всё».













