13 июл 2020



Вокалист FEAR и музыканты ANTHRAX в новом карантинном видео



Charlie Benante (ANTHRAX), Scott Ian (ANTHRAX), а также Dan Lilker (NUCLEAR ASSAULT, ex-ANTHRAX) совместно с вокалистом FEAR Lee Ving'ом записали карантинное видео на кавер-версию композиции FEAR "I Don't Care About You" — оно доступно для просмотра ниже.













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