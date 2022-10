сегодня



Бывший басист ANTHRAX заявил, что сочинил 75 % материала "Fistful of Metal"



Оригинальный басист и сооснователь ANTHRAX Dan Lilker вспомнил о своём пребывании в группе и о том, как всё закончилось, добавив, что он сочинил 75 процентов "Fistful of Metal".



Lilker дал свои комментарии в недавнем интервью Knotfest в свете 40-летнего юбилея ANTHRAX, который состоялся в прошлом году:



«Я определённо горжусь всем этим. Я считаю, что здорово, что эти ребята всё ещё выступают... Это были действительно хорошие воспоминания. Я знаю, что люди говорят: "Они же тебя вышвырнули после этого", и всё в таком духе. Но я справился с этим и основал Nuclear Assault. А на следующий год мы создали S.O.D. Так что я не из тех парней, которые постоянно ходят обиженными.



Воспоминания о тех временах, о сочинении альбома, о его записи и обо всём остальном были хорошими... Потому что не было никаких намёток или чего-то ещё. Мы просто играли музыку, которая нам нравилась, пытаясь создать что-то своё. Так что отстойно, что меня выкинули за три дня до выхода альбома, но это дало мне повод заняться чем-то другим».



Когда интервьюер Daniel Dekay отметил, что со стороны ANTHRAX было очень круто позволить Lilker'y рассказать свою версию истории в документальном фильме, Dan сказал:



«В прошлом бывали моменты, когда я мог немного пренебречь некоторыми вещами. Поэтому я думаю, что они хотели сделать так, чтобы получилась хорошая, всеобъемлющая атмосфера и не упустить ни одной детали. Например, тот факт, что я написал 75 процентов "Fistful Of Metal". Ну, знаете, такая незначительная деталь».



Несколько лет назад Лилкер рассказал Voices From The Darkside, что его уволили из ANTHRAX из-за конфликта с тогдашним вокалистом группы, Neil'ом Turbin'ом:



«Он был эгоистом (как и большинство вокалистов, ха-ха), и его беспокоило, что я был выше его. Кроме того, у него не было чувства юмора, поэтому, если вы задевали его, он воспринимал всё всерьёз. Он сказал другим участникам: "Я больше не могу терпеть Lilker'a. Или он, или я". Они решили, что он более важен для фанатов как знакомый фронтмен, и выгнали меня, хотя я написал 75 процентов музыки на "Fistful..." Ну что ж. Его, конечно, выгнали через семь месяцев, а я стал играть со Scott'ом [Ian'ом, гитаристом ANTHRAX] и Charlie [Benante, барабанщиком ANTHRAX] в S.O.D. в следующем году».







