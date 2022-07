сегодня



Барабанщик ANTHRAX — о PHIL'E RUDD'E из AC/DC: «Он потрясающий барабанщик»



В недавнем эпизоде подкаста "Talk Louder", который ведут ветеран музыкальной журналистики "Metal Dave" Glessner и хард-рок/металл-вокалист Jason McMaster (DANGEROUS TOYS), барабанщик ANTHRAX Charlie Benante рассказал о своей симпатии к AC/DC и барабанщику Phil'y Rudd'y в частности:



«AC/DC, пожалуй, входят в пятёрку моих самых любимых групп всех времён. А Phil Rudd всегда был одним из моих любимых барабанщиков. И некоторые люди могут сказать: "А? Что? Почему?" Phil Rudd — потрясающий барабанщик, на которого я равнялся с тех пор, как услышал AC/DC.



Мне нравится, как Phil Rudd подходит к песням и своему делу, потому что большинство барабанщиков хотят заполнить паузы в треке. Phil не так часто импровизирует [смеётся], а когда он это делает, то это звучит приятно и со вкусом, и это можно прочувствовать. Так что он не перебарщивает, потому что Phil понимает свою роль в группе. Они все понимали свою роль в группе, а в центре внимания был Angus [Young, гитара]. Поэтому Angus будет заниматься своим делом, а мы не будем ему мешать, и всё будет просто.



Я бывал в ситуациях, когда видел знаменитых барабанщиков, пытающихся сыграть песню AC/DC, и тогда я говорил: "Нет, это не то. Не так".



Я осмелюсь предложить любому сыграть такую песню, как "Let There Be Rock", и держать ритм на протяжении всей песни. Не усердствуйте, просто продолжайте в том же духе.

Участники AC/DC потрясающие. Они — машины».



Charlie также вспомнил, как встретил Phil'a после концерта AC/DC несколько лет назад:



«Однажды вечером они играли в городе, и у нас у обоих были тарелки одной фирмы. И было много разговоров о том, что "Charlie придёт к Phil'y". И вот, когда я был в комнате, заходит Phil. Он такой: "Где Charlie? Где Charlie? А, вот он". И у нас состоялся замечательный разговор. И, конечно, я был так счастлив, что мне удалось сфотографироваться с Philэjv. Он просто потрясающий. Он самый лучший».







