сегодня



ANTHRAX выпускают часы



ANTHRAX объединили свои усилия со стокгольмской студией Nezumi и её основателем Дэвидом Кампо для создания и производства 50 экземпляров часов для дайвинга Nezumi Baleine "Persistence Of Time". Вдохновением для создания этих часов послужил ставший золотым и номинированный на Грэмми альбом, отмечающий 30-летний юбилей с момента выпуска. Все часы пронумерованы, на 100 % разработаны Nezumi, оснащены атласным корпусом DLC с чёрным покрытием, японским механизмом, швейцарским люминесцентным составом на циферблате и стрелках, а также премиальным ремешком из кожи растительного дубления.



«Мы связались с Nezumi и Дэвидом Кампо через нашего общего друга David'a Ellefson'a, — рассказывает Charlie Benante из ANTHRAX. — Он прислал нам фотографии часов, которые сделал, и все они были просто прекрасны, мы были потрясены. Я отправил ему обложку альбома, но так как на циферблате часов можно поместить совсем немного, он придумал потрясающий дизайн. Эти часы потрясающие, мы все их любим и думаем, что наши фанаты тоже их полюбят».



Кэмпо: «Я познакомился с Charlie через David'a, и он спросил, не хочу ли я спроектировать часы к 30-летнему юбилею "Persistence Of Time". Я подумал, что название альбома и хит с него — "Got The Time" — идеально подходят друг к другу, ну а если учесть, что я ещё с 80-х их фанат, то для меня было честью принять участие в этой работе».



















