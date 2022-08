сегодня



ANTHRAX выпустят Dolby Atmos-версию "Among The Living"



Музыканты ANTHRAX рассказали о планах по выпуску Dolby Atmos-версии "Among The Living":



Charlie: «У нас есть мастер-ленты, хотя мы даже не знали, уцелели они после пожара или нет, но, похоже нам повезло. Jay делал ремиксы, я услышал некоторые из них и был просто потрясён. Типа: "Вау!" Jay воспроизвёл некоторые [из них для меня], и я сказал: "Чувак, это звучит потрясающе" — как будто мы сделали это вчера».



По словам Benante, идея сделать Dolby Atmos-микс "Among The Living" пришла от звукозаписывающей компании Universal.



«Они предложили нам сделать это, потому что они уже делали подобные миксы. И, конечно, они выбрали эту запись первой. Тем не менее, это будет потрясающе».



Ian добавил: «У них был список альбомов, которые ещё не были записаны в Dolby Atmos, и мы были в этом списке на первом месте; они были очень заинтересованы в том, чтобы сделать это именно с нами».



Затем Charlie отметил, что то, что он слышал до сих пор о миксе Dolby Atmos, впечатляет.



«Тон просто потрясающий, звучит всё очень тяжело».



Scott: «Jay прислал мне несколько гитарных треков, когда только получил кассеты. Он сказал: "Я выкладываю эти записи". И он прислал мне гитарные треки из некоторых песен. Я такой: "Ни хрена себе". Он прислал мне только мою "Caught In A Mosh", только гитару, и я такой: "Вау!"»









Thanks to @TheFrankBello @Scott_Ian @skisum @jbelladonna for coming by #trunknation Vegas today. And thx to @ZakkWyldeBLS for calling in. Great final show on @siriusxmvolume ! Monday I'm back live on new home Faction Talk @SIRIUSXM 103 3-5P ET. pic.twitter.com/buU6SPWc5C





