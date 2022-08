сегодня



Лидер ANTHRAX обещает агрессивное звучание



Scott Ian в недавней беседе с Midwest Beatdown пообещал более агрессивное звучание на новом альбоме:



«Если вспомнить и переслушать ранний материал, то я думаю, что в нём есть и удачные решения, и промахи. У нас есть звучание и ощущение, что это ANTHRAX, но я не могу сказать, что я когда-либо был в полном восторге — кроме "Among The Living" [1987] и "Persistence [Of Time]" [1990]. Я считаю, что эти альбомы реально демонстрируют то, в каком состоянии мы находились в те моменты времени, и, на мой взгляд, они звучат так, как и должны звучать, — это что касается микса. Энергия, агрессия и всё, что связано с этими двумя пластинками, для меня особенно выделяются. Я также считаю, что альбом "We've Come For You All", записанный в 2003 году, — Rob Caggiano продюсировал его с нами — по-моему, этот альбом реально отражает себя и то состояние, в котором мы находились. А потом, безусловно, на "Worship [Music]" и "For All Kings", как по мне, мы уже нашли своё звучание. У нас есть базовый уровень, на котором мы сейчас находимся с Jay'ем Ruston'ом, и мы знаем, что это будет здорово, а затем мы можем продвинуться ещё дальше. Особенно с тем составом песен, который у нас есть сейчас, переходя к тому, что в конечном итоге станет новым альбомом ANTHRAX, он подходит для ещё более агрессивного продюсирования, которое, я думаю, мы без проблем осуществим».







