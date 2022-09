19 сен 2022



Гитарист ANTHRAX — об альбоме "Among The Living": «Эта пластинка помогла нам сделать карьеру»



В новом интервью WSOU 89.5 FM гитарист ANTHRAX Scott Ian рассказал о решении группы нанять легендарного продюсера Эдди Крамера для работы над третьим альбомом ANTHRAX 1987 года "Among The Living":



«Эдди действительно смог передать то, как мы звучали в комнате, как мы звучали сами по себе, когда репетировали, — он смог передать всё это. Вот почему мы хотели работать с Эдди. Мы чувствовали, что его студийные записи всегда звучали так, как и должна звучать группа: просто, без всякой фигни. Это группа в комнате, исполняющая свои песни. И когда мы были в нашей репетиционной комнате, работая над материалом, мы хотели запечатлеть это, чтобы люди могли ощутить то же самое, что чувствовали мы, когда мы были в этой маленькой комнате, и всё было очень громко, неистово и захватывающе, а мы отскакивали от стен. Вот чего мы хотели добиться на этой пластинке, и мы определённо добились этого с Эдди».



Что касается влияния "Among The Living", Scott добавил:



«Можно с уверенностью сказать, что эта пластинка, а затем все гастроли, которые мы провели на её основе, оставили большой след в мире. Эта пластинка, по сути, помогла нам сделать карьеру, она стала нашей путеводной звездой. Альбом позволил нам самим выбирать, делать то, что мы хотим, и не позволял никому вмешиваться в наши дела и пытаться указывать нам, какой группой быть, или как сочинять песни, или прочую фигню, через которую проходят группы. Альбом "Among The Living" открыл дверь в мир, где мы были просто группой ANTHRAX, и все оставили нас в покое, и это отличное ощущение, когда ты в группе. Вот почему мы сейчас беседуем о туре в честь 40-летия, хотя технически исполнился уже 41 год».







