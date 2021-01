сегодня



Гитарист ANTHRAX : «Гитарно-ориентированные команды никуда не денутся»



Во время недавнего появления на "The Fred Minnick Show" гитарист ANTHRAX Scott Ian ответил на вопрос, считает ли он, что хэви-металл «незаслуженно игнорировался в мейнстриме» в 1990-х годах:



«Да. Но ещё больше в 1980-х, когда у вас был PMRC, — ну сами знаете, Tipper Gore и домохозяйки, которые решили, что мы опасны для молодёжи Америки. Тогда Dee Snider и Frank Zappa отправились на Капитолийский холм и дали показания перед Конгрессом и всё такое, потому что они хотели наклеить предупреждающие наклейки на альбомы. И самое лучшее в этом было то, что в конце концов был достигнут некоторый компромисс, и лейблы решили наклеить предупреждающие наклейки на альбомы, что позволило нам продать больше альбомов, потому что каждый ребёнок хотел, чтобы на альбоме была наклейка с предупреждением о содержании. Так что спасибо вам, воины социальной справедливости, за то, что дали нам возможность продавать больше альбомов детям, которых вы пытались защитить от нас. Они купили их больше».



На вопрос о том, как он сейчас относится к статусу хард-рока и хэви-металла, Ian ответил:



«Я думаю, что он абсолютно здоров — так же здоров, как и прежде. Вы больше не можете судить о вещах по продажам альбомов, потому что люди покупают физический [продукт], люди покупают CD, винил, уже не так как раньше. И стримы хард-рока и хэви-металла не приближаются к цифрам стримов поп-музыки или рэпа. Но что касается продажи билетов, гастролей и всего остального...



Послушайте, мы занимались этим уже долгое время, и тот факт, что я всё ещё могу всё это делать, — а ведь в 2021 году нам исполнится уже сорок лет — что я по-прежнему могу зарабатывать этим на жизнь спустя столько лет и делать это всё на более высоком уровне, чем в 80-е, просто прекрасен. Я могу судить об этом только по состоянию моей группы, в которой собраны настоящие профи, и всё хорошо... Так что для меня это прекрасный показатель того, что происходит с хард-роком и хэви-металлом в целом. В металле появилось много отличных групп за последние 10 лет, ну и плюс у вас есть такие деды, как мы, и — я собирался сказать SLAYER, но они ушли на пенсию — мы, MEGADETH и METALLICA. И даже группы, которые я считаю новыми, такие как SYSTEM OF A DOWN или LAMB OF GOD, но все эти ребята уже лет 20 или 30 лет на сцене. Я думаю, это действительно здорово.



Всегда будет новое поколение детей, которые будут искать альтернативу тому, что есть на радио или на телевидении, а это хард-рок и хэви-металл. Это что-то вроде бизнеса смерти — похоронные бюро никогда не выйдут из бизнеса; я не думаю, что с гитарно-ориентированными группами будет как-то иначе».













