сегодня



Профессиональное видео полного выступления ANTHRAX



Профессиональное видео полного выступления ANTHRAX, которое состоялось 14 ноября в рамках фестиваля Welcome To Rockville, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



00:00 Among The Living



05:20 Got The Time



08:42 Caught In A Mosh



14:36 Madhouse



18:45 Fight 'Em 'Til You Can't



25:17 I Am The Law



31:37 Antisocial



39:33 Indians













+1 -0



( 2 ) просмотров: 227