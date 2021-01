сегодня



Гитарист ANTHRAX : «С нашим каталогом мы могли бы больше и не писать альбомов»



Музыканты ANTHRAX Charlie Benante и Scott Ian приняли участие в программе "Classic Album Clash", в рамках которой велось обсуждение альбомов "Spreading The Disease" 1985 года и "Among The Living" 1987 года:



Charlie сказал:



«Пусть "Fistful [Of Metal]" формально наш первый альбом, но для меня "Spreading" — это на самом деле наш первый альбом с классическим составом. И эти две пластинки — "Among" и "Spreading"... Послушайте, "Among" дал старт нашей карьере. Если бы не "Spreading", не было бы никакого "Among". Эти два альбома я считаю очень важными в нашей карьере. Мне нравятся обе эти пластинки. Были моменты, были события, была товарищеская дружба. Мы были молоды. Нам было всего 20 лет, мы действительно знакомились друг с другом, а потом бум — вот и всё. Пока. Вы, ребята, теперь вместе навсегда. Отправляйтесь на гастроли и ладьте друг с другом. И внезапно вы видите, что у этого парня есть эта проблема, у того парня есть та проблема, но вы всё это делаете только потому, что вам нравится то, что вы делаете. Были сложные времена, но если бы не эти трудности, кто знает, сделали бы мы "Worship Music" [2011] или "For All Kings" [2016]».



Scott добавил:



«Являясь участниками группы, мы воспринимаем это в некотором ином смысле. И, конечно же, именно поэтому мы сейчас говорим по телефону об этом периоде времени "1985–1987". Мы смогли оставить достаточно глубокий след на планете в психике людей. Люди влюбились в то, что мы делали, и продолжали делать все эти годы. Прямо сейчас где-то на этой планете есть ребёнок — буквально ребёнок, который, возможно, впервые слушает "Among The Living", потому что его старший брат включил его, или ещё по какой-то причине, может, он нашёл его в интернете, потому что там было написано: "Если тебе нравится это, ты должен попробовать вот это". И это бесспорная запись — и то, и другое. Ты действительно не можешь ошибиться, я чувствую, что и с тем, и с другим, — они продолжают сохранять свои позиции. Да, у нас есть эти пластинки, которые сделали нас теми, кто мы есть.



Это было бы и правда легко, я думаю, хотя "легко" не то слово, но для такой группы, как мы, с нашим каталогом нам больше не обязательно выпускать альбомы. Мы достигли такой точки в нашей карьере, что могли бы просто выходить раз в два года и играть песни, которые все хотят услышать, — те же 14-–18 песен, которые все хотят услышать, и мы могли бы просто делать всё именно так. Но мы не из таких, это не в нашей крови. Так что когда [люди] так высоко отзываются о "Worship Music" и "For All Kings" — это очень приятно, потому что мы так упорно работали над этими записями и вложили в них так много себя и своей жизни, и осознавать, что люди ассоциирую себя с этими записями так же, как и с записями тридцатилетней давности, по понятным причинам очень приятно; это заставляет меня как артиста очень хорошо себя ощущать. И как говорится, мы не должны просто почивать на лаврах, ведь основная задача в том, чтобы двигаться вперёд и только вперёд».













+1 -1



( 1 ) просмотров: 544