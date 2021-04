сегодня



ANTHRAX отметят юбилей



ANTHRAX сообщили о том, что начиная с третьего мая будут последовательно отмечать вехи своего творчества, серией роликов с участием бывших участников, коллег по цеху и ветеранов индустрии, работавших с коллективом в разные временные отрезки. Каждое видео будет посвящено определенному альбому. В 11-серийном марафоне принимали участие Chuck D, Corey Taylor, Dave Grohl, Dave Mustaine, Gary Holt, Gene Simmons, Henry Rollins, John Carpenter, Kerry King, Mike Patton, Nergal, Norman Reedus, Michael Poulsen, Rob Zombie, Robert Trujillo, Roger Miret, Darryl McDaniels (RUN DMC), Slash, Tom Morello and more. There will also be video clips from former ANTHRAX bandmembers Dan Lilker, Dan Spitz, John Bush, Neil Turbin и Rob Caggiano. Финалом станет выступление шестнадцатого июля, в рамках которого группа исполнит редкий материал из бэк-каталога. Детали этого выступления, как и стоимость билетов, будут опубликованы позднее. Кроме того, у фанатов будет возможность получить специальный юбилейный бурбон.



Расписание:



May 03 - "Fistful Of Metal"



May 10 - "Spreading The Disease"



May 17 - "Among The Living"



May 24 - "State Of Euphoria"



May 31 - "Persistence Of Time"



June 07 - "Sound Of White Noise"



June 14 - "Stomp 442"



June 21 - "Volume 8"



June 28 - "We’ve Come For You All"



July 05 - "Worship Music"



July 12 - "For All Kings"













