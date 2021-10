сегодня



FRANK BELLO: «Было сложно, но нам было нужно разойтись с JOEY BELLADONNA»



Frank Bello в рамках недавней беседы коснулся темы расставания с JOEY BELLADONNA'ой в 1992 году:



«Я воспринимаю ANTHRAX как две разные группы — как фанат и как участник группы. Я просто думаю, что это две разные группы, от которых я тащусь. Я на самом деле люблю все песни каждой группы. С John'ом у вас совершенно иной тембр голоса — у него он более хриплый, в то время как а у Joey более чистый [тембр]».



Продолжая говорить о каталоге песен, записанных при участии Bush'a, Bello сказал:



«Мне очень нравится — теперь я могу это сказать — видеть John'a. Я люблю его. Это всё семейное, понимаете, о чём я? Иногда семьи расходятся и возвращаются. С John'ом Bush'ем это был хороший период в нашей жизни.



Мы вернулись с Joey, это тот ANTHRAX, который мы знаем и любим, а я люблю ANTHRAX времён John'a Bush'a, так что для меня это беспроигрышный вариант. У людей есть свои фавориты — я это понимаю — но для меня оба варианта — мои фавориты, потому что я думаю, что существует великолепный каталог музыки, и мне очень нравятся оба варианта команды».



Когда его спросили, как он лично пережил уход Belladonna'ы, он признался:



«Это было тяжело. Никто не хочет совершать подобные действия. Это было очень тяжёлое время в группе. Но знаете что, в то время это должно было произойти».



Наконец, когда его спросили, какие его любимые композиции эпохи Bush'а, Frank ответил:



«"Room For One More", "Only". Есть и больше. Их так много. Дело в том, что я с гордостью могу сказать, что в моей группе ANTHRAX есть множество песен, которые я бы с удовольствием исполнил. "Inside Out" — я люблю эту песню. Это просто весёлая песня, она тяжёлая как ад, она пробирает тебя до костей. Таких песен очень много. Я могу вспоминать эти записи, и при мысли о них я вспоминаю время, проведённое в студии, а затем их запись. У нас были только отличные моменты в то время, да!»







