сегодня



Гитарист ANTHRAX спел с женой



Scott Ian при поддержке жены Pearl Aday (vocals) и сына Revel (drums), в также Zach Throne и Joey Vera, исполнил кавер-версии BLACK SABBATH "Symptom Of The Universe" и LED ZEPPELIN "Whole Lotta Love" в рамках "Ultimate Jam Night" в Whisky A Go Go, West Hollywood, California.







