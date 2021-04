сегодня



ANTHRAX выпустят четыре сингла



ANTHRAX выпустят четыре сингла, а также небольшой проигрыватель ко дню музыкального магазина 2021. 3-дюймовые cинглы “Madhouse”, “I Am The Law”, “Got The Time” и “Discharge” будет доступны с девятого июля.







