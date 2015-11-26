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Барабанщик ANTHRAX и вокалистка BUTCHER BABIES исполняют MASSIVE ATTACK



Charlie Benante (ANTHRAX) со своей подругой Carla'ой Harvey (BUTCHER BABIES) и басистом Roberto "Ra" Diaz (SUICIDAL TENDENCIES) записал карантинное видео на композицию MASSIVE ATTACK "Teardrop" — оно доступно ниже.

















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