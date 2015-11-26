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*JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!» 34
*Live Nation сокращает гонорары музыкантам и переводит на них... 28
*MEGADETH записывают 18 песен 23
*MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, ... 20
*K.K. DOWNING: «Многие так и не поняли "Nostradamus"» 20
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Anthrax

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23 июн 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX и вокалистка BUTCHER BABIES исполняют MASSIVE ATTACK

22 июн 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX: «Ну это же я придумал бластбит!»

19 июн 2020 : 		 Участники ANTHRAX, VOLBEAT And SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUN-D.M.C.

9 июн 2020 : 		 Переиздание ANTHRAX выйдет летом

1 июн 2020 : 		 Участники ANTHRAX и гитарист SKID ROW записали кавер IRON MAIDEN

29 май 2020 : 		 У ANTHRAX есть шесть-семь песен

27 май 2020 : 		 CHARLIE BENANTE и JOHN BUSH исполняют ANTHRAX

18 май 2020 : 		 Карантинные футболки от ANTHRAX

16 май 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX и басист SUICIDAL TENDENCIES исполняют хит Билли Айлиш

6 май 2020 : 		 Музыканты ANTHRAX и LAMB OF GOD исполняют песни DISCHARGE

5 май 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX: «Для меня TOOL — это новый RUSH»

6 апр 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX исполняет VAN HALEN

3 апр 2020 : 		 Лидер ANTHRAX о своих достижениях

25 мар 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX исполняет JUDAS PRIEST, LED ZEPPELIN, THE KNACK, THE EAGLES

13 мар 2020 : 		 CHARLIE BENANTE похвалил барабанные партии LARS'a ULRICH'a: «Мне нравится ход его мыслей в песнях»

4 фев 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX критикует решение Сената

22 янв 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX о новом альбоме

15 янв 2020 : 		 ANTHRAX в Sweetwater Studios

6 янв 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX об убийстве Сулеймани

11 дек 2019 : 		 CHARLIE BENANTE работает над демо к новому альбому ANTHRAX

4 дек 2019 : 		 ANTHRAX сотрудничают с PUCK HCKY

20 ноя 2019 : 		 SCOTT IAN продает рукописные тексты ANTHRAX и STORMTROOPERS OF DEATH

30 окт 2019 : 		 Барабанщик ANTHRAX о том, почему группу нужно включить в Зал Славы Рок-н-Ролла

20 окт 2019 : 		 Видео с выступления ANTHRAX

11 окт 2019 : 		 Вокалист ANTHRAX о выступлении с кавер-группой

7 окт 2019 : 		 Вокалист TESTAMENT присоединился на сцене к ANTHRAX
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|||| сегодня

Барабанщик ANTHRAX и вокалистка BUTCHER BABIES исполняют MASSIVE ATTACK



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Charlie Benante (ANTHRAX) со своей подругой Carla'ой Harvey (BUTCHER BABIES) и басистом Roberto "Ra" Diaz (SUICIDAL TENDENCIES) записал карантинное видео на композицию MASSIVE ATTACK "Teardrop" — оно доступно ниже.

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