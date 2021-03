сегодня



Барабанщик ANTHRAX выпустит сборник кавер-версий



Барабанщик ANTHRAX Charlie Benante объявил о выпуске альбома кавер-версий "Silver Linings", выход которого состоится 14 мая на Megaforce Records. В него войдет 14 кавер-версий, записанных звездным составом на карантине.



Трек-лист:



* "City of Blinding Lights" (U2)



Frank Bello



Mark Osegueda



Charlie Benante



* "Chloe Dancer / Crown of Horns" (MOTHER LOVE BONE)



Mark Menghi



Mark Osegueda



Charlie Benante



* "Teardrop" (MASSIVE ATTACK)



Carla Harvey



Ra Diaz



Charlie Benante



* "Run DMC" (Run-DMC)



Darryl "DMC" McDaniels



Rob Caggiano



Ra Diaz



Charlie Benante



* "Rhiannon" (FLEETWOOD MAC)



Mark Menghi



Jennifer Cella



Randy McStine



Charlie Benante



* "Yer So Bad" (Tom Petty)



Carla Harvey



Ra Diaz



Charlie Benante



* "Transylvania" (IRON MAIDEN)



Dave "Snake" Sabo



Frank Bello



Jon Donias



Charlie Benante



* "Presto Vivace" (U.K.)



Ra Diaz



Alex Skolnick



Jordan Rudess



Charlie Benante



* "Bad Guy" (Billie Eilish)



Ra Diaz



Charlie Benante



* "Jimmy James" (BEASTIE BOYS)



Ra Diaz



Charlie Benante



* "All The Way" (KISS)



PJ Farley



Joe McGinness



John 5



Charlie Benante



* "Mr Speed" (KISS)



Joe McGinness



PJ Farley



Charlie Benante



* "Public Image" (PUBLIC IMAGE)



Hank Von Hell



Dave Brownsound



Jason "Cone" McCaslin



Charlie Benante



* "Funny Vibe" (LIVING COLOUR)



Ra Diaz



Corey Glover



Henry Flury



Charlie Benante













