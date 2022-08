сегодня



Видео полного выступления ANTHRAX



Видео полного выступления ANTHRAX, которое состоялось в House Of Blues, Orlando, Florida, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Among The Living

02. Caught In A Mosh

03. Madhouse

04. Metal Thrashing Mad

05. Keep It In The Family

06. Antisocial (TRUST cover)

07. I Am The Law

08. In The End

09. Only

10. Got The Time (Joe Jackson cover)

11. Bring The Noise (PUBLIC ENEMY cover)

12. Indians











