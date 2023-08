9 авг 2023



Гитарист ANTHRAX не против подкладок



Scott Ian также вставил свои пару центов в обсуждение темы использования музыкантами заранее записанной музыки на живых концертах:



«Разумеется, я знаю, что в наши дни, когда технологии позволяют делать подобные вещи, это происходит сплошь и рядом. И я придерживаюсь мнения, что это не имеет значения. Мне всё равно, что делают артисты или что делают группы для того, чтобы их шоу состоялось. Я считаю, что в наши дни группам и артистам приходится нелегко — никогда ещё не было так тяжело. И я считаю, что нужно делать всё, чтобы шоу состоялось. Всё это — часть шоу. Это просто новая технология, которую люди ещё не приняли. Это лишь моё мнение.



В самом деле кого это волнует? Смекаете? Если вам что-то не нравится, то у вас есть выбор. У вас есть выбор как у потребителя — тратить или не тратить свои деньги. И, собственно, к этому всё и сводится. Так что почему вокруг этого раздули такую шумиху, меня, честно говоря, уже совершенно не волнует.



Я скажу следующее: вчера в Интернете я услышал версию искусственного интеллекта, как Бон Скотт исполняет песню [AC/DC] "You Shook Me All Night Long", и у меня по коже побежали мурашки — в хорошем смысле этого слова. Ну и здорово. Мне это нравится. Я уверен, что если бы я услышал что-то ещё из творчества ИИ, то, возможно, имел бы другое мнение об этом. Все сводится к тому, что это такое и как это тебя цепляет».







+2 -0



просмотров: 170