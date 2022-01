сегодня



Басист ANTHRAX поблагодарил фронтмена METALLICA за организацию концертов «Большой четвёрки»



Басист ANTHRAX Frank Bello посетил Rock City Music Company в Ливонии, штат Мичиган, 20 ноября 2021 года для беседы в формате «вопрос-ответ», акустического выступления и подписания книги в честь выхода его мемуаров "Fathers, Brothers, And Sons: Surviving Anguish, Abandonment, And Anthrax", которая вышла в начале этого месяца. На мероприятии, которое вёл Meltdown с детройтской радиостанции WRIF, Frank отвечал на вопросы аудитории, рассказывал о прослушивании в ANTHRAX, обучении игре на бас-гитаре, гастролях с METALLICA, своём последнем воспоминании о покойном басисте METALLICA Клиффе Бёртоне и даже принял участие в редком акустическом исполнении классической песни ANTHRAX "Only". Затем Frank выделил время, чтобы подписать копии книги, а также другие памятные вещи для всех присутствующих фанатов.



Bello, чья книга содержит историю о том, как его отец бросил их семью, когда ему было 11 лет, и какой ущерб это нанесло Frank'у в эмоциональном плане, сказал, что на написание этой книги его отчасти вдохновил James Hetfield из METALLICA, чей отец бросил семью, когда ему было 13 лет. Hetfield ранее рассказывал о своей семейной истории в документальном фильме 2011 года "Absent", снятом режиссёром Джастином Хантом, в котором рассматривается влияние на общество взросление без отца.



Frank сказал:



«Мы играли с METALLICA 14 ноября 2021 года на фестивале Welcome To Rockville на Daytona International Speedway в Дайтона-Бич, Флорида. Я купил книгу для James'a. Я хотел вручить её ему и сказать "спасибо". После сета ANTHRAX я был готов это сделать. Я направился к своему другу James'у и сказал: "Я хочу сказать тебе, что эта книга была бы невозможна, если бы ты не дал мне "добро", если бы ты не сказал: "Я могу говорить о том, что меня бросил отец", если бы ты не сказал то, что сказал в "Absent"».



Bello также обсудил так называемую «большую четвёрку» трэш-металла 1980-х годов — METALLICA, MEGADETH, SLAYER и ANTHRAX, которые впервые в истории сыграли вместе 16 июня 2010 года перед 81 000 фанатов на фестивале Sonisphere в аэропорту Бемово в Варшаве, Польша, и отыграли ещё шесть концертов в рамках серии Sonisphere в том же году. Они снова воссоединились для нескольких концертов в 2011 году, включая последний концерт «Большой четвёрки», который состоялся 14 сентября 2011 года на стадионе "Янки" в Нью-Йорке. С тех пор METALLICA, SLAYER и ANTHRAX провели несколько совместных концертов, включая фестиваль Soundwave 2013 года в Австралии. Они также выступили на фестивале Heavy MTL 2014 года в Монреале, Квебек, Канада.



Белло поведал:



«METALLICA не обязаны были выступать в составе "большой четвёрки". Они могли бы сами распродать билеты на эти стадионы. Они, пожалуй, самая успешная группа в мире. Когда я разговаривал с James'ом на Welcome To Rockville, я сказал ему: "Слушай, если никто не говорил тебе этого раньше, а я не знаю, говорили ли, спасибо тебе. Просто спасибо. Чувак, спасибо тебе. Тебе не нужно было этого делать". И он ответил: "Я понял, чувак".



James — один из тех самых замечательных скромных парней. Он знает, какой он, он знает, насколько он важен, но он достаточно скромен, чтобы сказать: "Я понял, чувак. Это праздник". "Большая четвёрка" была чествованием этого трэш-движения. Вот чем это было для всех нас, это действительно так — для групп и фэнов. Так что да, чувак. Я сказал: "Спасибо, чувак. Тебе не нужно было этого делать. Я знаю, что вам не нужно было этого делать. Вы сделали это, чтобы отпраздновать. Теперь я просто хочу сообщить вам, что Frank Bello говорил с моим другом James'ом..."»













