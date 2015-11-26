Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист QUEEN назван лучшим 154
*JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!» 33
*Протестное видео от LIVING COLOUR 27
*MEGADETH записывают 18 песен 22
*MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, ... 20
[= ||| все новости группы



*

Anthrax

*



22 июн 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX: «Ну это же я придумал бластбит!»

19 июн 2020 : 		 Участники ANTHRAX, VOLBEAT And SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUN-D.M.C.

9 июн 2020 : 		 Переиздание ANTHRAX выйдет летом

1 июн 2020 : 		 Участники ANTHRAX и гитарист SKID ROW записали кавер IRON MAIDEN

29 май 2020 : 		 У ANTHRAX есть шесть-семь песен

27 май 2020 : 		 CHARLIE BENANTE и JOHN BUSH исполняют ANTHRAX

18 май 2020 : 		 Карантинные футболки от ANTHRAX

16 май 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX и басист SUICIDAL TENDENCIES исполняют хит Билли Айлиш

6 май 2020 : 		 Музыканты ANTHRAX и LAMB OF GOD исполняют песни DISCHARGE

5 май 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX: «Для меня TOOL — это новый RUSH»

6 апр 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX исполняет VAN HALEN

3 апр 2020 : 		 Лидер ANTHRAX о своих достижениях

25 мар 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX исполняет JUDAS PRIEST, LED ZEPPELIN, THE KNACK, THE EAGLES

13 мар 2020 : 		 CHARLIE BENANTE похвалил барабанные партии LARS'a ULRICH'a: «Мне нравится ход его мыслей в песнях»

4 фев 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX критикует решение Сената

22 янв 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX о новом альбоме

15 янв 2020 : 		 ANTHRAX в Sweetwater Studios

6 янв 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX об убийстве Сулеймани

11 дек 2019 : 		 CHARLIE BENANTE работает над демо к новому альбому ANTHRAX

4 дек 2019 : 		 ANTHRAX сотрудничают с PUCK HCKY

20 ноя 2019 : 		 SCOTT IAN продает рукописные тексты ANTHRAX и STORMTROOPERS OF DEATH

30 окт 2019 : 		 Барабанщик ANTHRAX о том, почему группу нужно включить в Зал Славы Рок-н-Ролла

20 окт 2019 : 		 Видео с выступления ANTHRAX

11 окт 2019 : 		 Вокалист ANTHRAX о выступлении с кавер-группой

7 окт 2019 : 		 Вокалист TESTAMENT присоединился на сцене к ANTHRAX

17 сен 2019 : 		 Бывший вокалист ANTHRAX напал на пожилых людей
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик ANTHRAX: «Ну это же я придумал бластбит!»



*
zoom
*
* *
Барабанщик ANTHRAX Charlie Benante устал от того, что люди не знают, что именно он придумал бластбит:

«Этот стиль игры назвали бласт-бит, и я всегда говорил о том, что впервые он был использован и записан на пластинке S.O.D. [STORMTROOPERS OF DEATH] в 1985 году. И я устал, что люди не понимают, что тогда это было впервые. И, конечно же, другие усовершенствовали всё и стали играть заметно ярче и сильнее, но впервые на записи это было именно тогда. Вы можете доказать мне, если я не прав, но я верю в то, что именно тогда было всё в первый раз. И, как я уже сказал, другие усовершенствовали этот навык и используют его заметно лучше, и я никогда с этим не усердствовал. Он вписался в "Milk". И чем больше мы играли на концертах, тем больше я стал развиваться и исполнять по-другому. Потому что я всегда играю с одной бочкой, и я его менял порядок, но думаю, что Paul из CANNIBAL CORPSE играл больше в стиле бластбита. Как только у S.O.D. становилось всё больше концертов, я начал всё это совершенствовать, я делал не один, а двойной удар. И потом я узнал, что некоторые блэк-металл-группы позднее стали делать это [но несколько иначе]. Так что это ещё изменилось. А потом я услышал альбом DIMMU BORGIR "Puritanical Euphoric Misanthropia", игра Nick'a Barker'a для меня как будто открыла другую дверь, и он вывел бластбит на иной уровень».

ANTHRAX























Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

father


22 июн 2020, 14:44		Бластбит ещё в 70-х кто-то там из прогрессивщиков записал впервые

hansi_hrb


22 июн 2020, 14:53		Та не уставай. Всем похуй, Чарли. https://youtu.be/lLuiVJBZyVM?t=123


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 407

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом