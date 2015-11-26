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Барабанщик ANTHRAX : «Ну это же я придумал бластбит!»



Барабанщик ANTHRAX Charlie Benante устал от того, что люди не знают, что именно он придумал бластбит:



«Этот стиль игры назвали бласт-бит, и я всегда говорил о том, что впервые он был использован и записан на пластинке S.O.D. [STORMTROOPERS OF DEATH] в 1985 году. И я устал, что люди не понимают, что тогда это было впервые. И, конечно же, другие усовершенствовали всё и стали играть заметно ярче и сильнее, но впервые на записи это было именно тогда. Вы можете доказать мне, если я не прав, но я верю в то, что именно тогда было всё в первый раз. И, как я уже сказал, другие усовершенствовали этот навык и используют его заметно лучше, и я никогда с этим не усердствовал. Он вписался в "Milk". И чем больше мы играли на концертах, тем больше я стал развиваться и исполнять по-другому. Потому что я всегда играю с одной бочкой, и я его менял порядок, но думаю, что Paul из CANNIBAL CORPSE играл больше в стиле бластбита. Как только у S.O.D. становилось всё больше концертов, я начал всё это совершенствовать, я делал не один, а двойной удар. И потом я узнал, что некоторые блэк-металл-группы позднее стали делать это [но несколько иначе]. Так что это ещё изменилось. А потом я услышал альбом DIMMU BORGIR "Puritanical Euphoric Misanthropia", игра Nick'a Barker'a для меня как будто открыла другую дверь, и он вывел бластбит на иной уровень».

















































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