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Anthrax

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14 июл 2020 : 		 ANTHRAX — о создании "Persistence Of Time"

13 июл 2020 : 		 Вокалист FEAR и музыканты ANTHRAX в новом карантинном видео

26 июн 2020 : 		 Участники ANTHRAX салютуют Даймбэгу выпуском бурбона

23 июн 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX и вокалистка BUTCHER BABIES исполняют MASSIVE ATTACK

22 июн 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX: «Ну это же я придумал бластбит!»

19 июн 2020 : 		 Участники ANTHRAX, VOLBEAT And SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUN-D.M.C.

9 июн 2020 : 		 Переиздание ANTHRAX выйдет летом

1 июн 2020 : 		 Участники ANTHRAX и гитарист SKID ROW записали кавер IRON MAIDEN

29 май 2020 : 		 У ANTHRAX есть шесть-семь песен

27 май 2020 : 		 CHARLIE BENANTE и JOHN BUSH исполняют ANTHRAX

18 май 2020 : 		 Карантинные футболки от ANTHRAX

16 май 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX и басист SUICIDAL TENDENCIES исполняют хит Билли Айлиш

6 май 2020 : 		 Музыканты ANTHRAX и LAMB OF GOD исполняют песни DISCHARGE

5 май 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX: «Для меня TOOL — это новый RUSH»

6 апр 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX исполняет VAN HALEN

3 апр 2020 : 		 Лидер ANTHRAX о своих достижениях

25 мар 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX исполняет JUDAS PRIEST, LED ZEPPELIN, THE KNACK, THE EAGLES

13 мар 2020 : 		 CHARLIE BENANTE похвалил барабанные партии LARS'a ULRICH'a: «Мне нравится ход его мыслей в песнях»

4 фев 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX критикует решение Сената

22 янв 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX о новом альбоме

15 янв 2020 : 		 ANTHRAX в Sweetwater Studios

6 янв 2020 : 		 Барабанщик ANTHRAX об убийстве Сулеймани

11 дек 2019 : 		 CHARLIE BENANTE работает над демо к новому альбому ANTHRAX

4 дек 2019 : 		 ANTHRAX сотрудничают с PUCK HCKY

20 ноя 2019 : 		 SCOTT IAN продает рукописные тексты ANTHRAX и STORMTROOPERS OF DEATH

30 окт 2019 : 		 Барабанщик ANTHRAX о том, почему группу нужно включить в Зал Славы Рок-н-Ролла
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ANTHRAX — о создании "Persistence Of Time"



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ANTHRAX запустили серию роликов, рассказывающих о создании альбома "Persistence Of Time" и приуроченных к выпуску специальной делюкс-версии этого диска, выход которой намечен на 21 августа на Megaforce Records. Первый эпизод — "Dali" — доступен ниже.

Трек-лист:

Side A

01. Time (Remastered)

02. Blood (Remastered)

03. Keep It In The Family (Remastered)

Side B

01. In My World (Remastered)

02. Gridlock (Remastered)

03. Intro To Reality (Remastered

04. Belly Of The Beast (Remastered)

Side C

01. Got The Time (Remastered)

02. H8 Red (Remastered)

03. One Man Stands (Remastered)

04. Discharge (Remastered)

Side D

01. I'm The Man (The Illest Version Ever)

02. Time (Live at The Palace of Auburn Hills)

03. Got The Time (Pre Production)

Side E

01. In My World (Pre Production - Scott Guide Vocal)

02. H8 Red (Rehearsal Room/Charlie's, Riff Tape/Pre-Production)

03. Discharge (Charlie's Riff Tape/Rehearsal Room/Pre-Production)

Side F

01. Keep In In The Family (Rehearsal Room/Scott Guide Vocal)

02. Blood (Rehearsal Room/Pre-Production)

Side G

01. Intro To Reality (Pre-Production)

02. Belly Of The Beast (Tracking)

03. Gridlock (Tracking)

Side H

01. One Man Stands (Pre-Production)

02. Time (Pre-Production, Scott Guide Vocal)

ANTHRAX Pulls Back Curtain On








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