Лидер ANTHRAX хотел расширить «четвёрку» за счет EXODUS



Scott Ian в программе "No Fuckin' Regrets With Robb Flynn" рассказал о желании превратить «четвёрку» в «пятёрку»:



«Сильные мира сего, например, мэр хэви-металла — может быть, Lars [Ulrich, барабанщик METALLICA] должен получить телефонный звонок — и он может распорядиться, чтобы официально сменить "Большую четвёрку" на "Большую пятёрку", потому что меня всегда раздражало, что EXODUS не получают признания заслуг в должной мере. И я прекрасно понимаю появление "Большой четвёрки" — я всё понимаю. Потому что эти четыре группы имели больший успех выйдя из 80-х, в то время как у EXODUS были свои пики и спады, и, возможно, они не имели такого успеха, как некоторые другие группы. Но я смотрю на это так: если вы хотите проанализировать группы, которые реально существовали в момент создания, то "Bonded By Blood" вышел намного раньше, чем "Killing Is My Business" [MEGADETH]... Dave [Mustaine, лидер MEGADETH] был в METALLICA [до создания MEGADETH], а Kirk [Hammett] был в EXODUS [до присоединения к METALLICA]. Да ладно вам!



На самом деле я не шучу. Я знаю, что это глупость, но я действительно считаю, что это нужно [изменить на "Big Five"], потому что "Bonded By Blood" был таким... Я имею в виду, да ладно вам! Я официально заявляю — я считаю, что это лучший дебютный альбом из нас пятерых. Это мой любимый альбом из всех пяти — и это очень важная запись. И я думаю, что официально это должно быть изменено. Я считаю, что это было упущено из виду. Они реально заслуживают похвалы, мужик, — они совершенно точно заслуживают её. И каждый раз, когда речь заходит об этом, я говорю: "Знаете, всё-таки должна была быть "Большая пятёрка". И что бы то ни было — это, вероятно, открывает сотню других дверей».













