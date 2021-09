сегодня



Единственное желание басиста ANTHRAX



«Единственное, чем я всегда хотел заниматься в своей жизни, — это просто быть музыкантом и развлекать людей», — сказал басист ANTHRAX Frank Bello, который в настоящий момент рекламирует свои мемуары, в интервью с Waste Some Time With Jason Green.



«Я хочу отвлекать вас от всего остального — политики, COVID и т. д. Я хочу, чтобы вы забыли обо всём этом — вот что для меня самое важное. Я хочу, чтобы вы просто поставили пластинку, отрегулировали басы и... Если я могу вдохновить вас на это, если моя книга вдохновит вас на что-то активное и творческое, моя задача будет выполнена. Нафиг эту вашу политику, какой бы она ни была.



Мы живём лишь один раз. Несколько моих хороших друзей ушли из жизни из-за COVID. Пришло время просто убрать политику с дороги и объединиться. Жизнь одна, и её нужно прожить как следует».



Книга "Fathers, Brothers, And Sons: Surviving Anguish, Abandonment, And Anthrax" выйдет 12 октября на лейбле Rare Bird. Предисловие написал басист и вокалист KISS Gene Simmons.













+1 -0



просмотров: 483