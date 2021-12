сегодня



Басист ANTHRAX — об альбоме 1987 года



Frank Bello в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, понимала ли группа при работе над "Among The Living", что у них получается что-то особенное:



«В то время эта музыка была на подъёме. У нас только вышел альбом "Spreading The Disease". В группу пришёл [вокалист] Joey Belladonna. У нас был отличный вокалист, у нас была отличная музыка — всё получалось. Мы знали, что пока мы писали эти песни, знали, какой у нас вокалист, и знали, что мы можем сделать, какой следующий шаг, и я думаю, что всё это появилось само собой. Так что когда мы сочиняли эти песни, мы знали, что это нечто особенное. Я считаю, что мы это понимали. Но знаете, в чём фишка... Вы никогда не можете сказать внешнему миру — вы не знаете атмосферу внешнего мира, как это будет воспринято. Ты знаешь, что есть движение, но ты не знаешь, будет ли эта запись, которая у тебя есть, соответствовать тому, что они хотят услышать. Это зависит от случая — для всех, если честно. И у нас, конечно, был импульс, но ты не знаешь, как всё сложится на самом деле. И если честно, всё, что ты можешь сделать, это сделать всё, что в твоих силах: выпустить свою лучшую музыку — выйти на сцену и гастролировать, отрываясь на полную катушку. Вот и вся программа».







Groove – Episode #83: Frank Bello by No Treble





