сегодня



Басист ANTHRAX выпускает ЕР



Frank Bello и Rare Bird объявили о выпуске дебютного 12-дюймового EP "Then I'm Gone", включающего три композиции и один трек с фрагментами из автобиографии 2021 года, зачитанными самим автором и снабжённые новой музыкой.



Трек-лист:



Side A:



01. Then I'm Gone

02. It Won't Be Long

03. See Me Now



Side B:



01. First Kiss

02. Compass Point

03. See Me Now (Revisited)



«Во время написания книги я пережил несколько очень мрачных моментов в своей жизни, и написание этих песен стало результатом их повторного переживания. Музыка всегда была для меня прекрасной отдушиной и механизмом преодоления трудностей. Я почувствовал, что сейчас самое время выпустить эти песни для тех, кто связан с книгой, и, возможно, для тех, кто еще не знаком с ней. Спасибо, что услышали!»







