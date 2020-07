сегодня



Барабанщик ANTHRAX — о переиздании "Persistence Of Time"



Барабанщик ANTHRAX Charlie Benante в недавнем интервью рассказал о делюкс-издании альбома "Persistence Of Time":



«Собственно, пластинка ремастерирована, и звучит она очень хорошо. Теперь всё, чего не хватало на протяжении многих лет, восстановлено. Так что все низы, ударные, высокие частоты и всё остальное восстановлено так, как и должно было быть на самом деле. Звучит просто потрясающе. Кроме того, здесь есть куча бонусных вещей, к примеру, песни, стартующие с риффа, потом репетиции, потом запись — то есть наглядный пример, как эти темы эволюционировали. Есть несколько живых тем, есть несколько вокальных треков, которые Scott сделал для того, чтобы потом записать вокал. И ещё есть видео, рассказывающее о работе над альбомом, а также съёмки из тура с IRON MAIDEN. Это здорово — это и правда классное издание. Ну и другая обложка — то, что мы задумывали с самого начала».



Трек-лист:



Side A



01. Time (Remastered)



02. Blood (Remastered)



03. Keep It In The Family (Remastered)



Side B



01. In My World (Remastered)



02. Gridlock (Remastered)



03. Intro To Reality (Remastered



04. Belly Of The Beast (Remastered)



Side C



01. Got The Time (Remastered)



02. H8 Red (Remastered)



03. One Man Stands (Remastered)



04. Discharge (Remastered)



Side D



01. I'm The Man (The Illest Version Ever)



02. Time (Live at The Palace of Auburn Hills)



03. Got The Time (Pre Production)



Side E



01. In My World (Pre Production - Scott Guide Vocal)



02. H8 Red (Rehearsal Room/Charlie's, Riff Tape/Pre-Production)



03. Discharge (Charlie's Riff Tape/Rehearsal Room/Pre-Production)



Side F



01. Keep In In The Family (Rehearsal Room/Scott Guide Vocal)



02. Blood (Rehearsal Room/Pre-Production)



Side G



01. Intro To Reality (Pre-Production)



02. Belly Of The Beast (Tracking)



03. Gridlock (Tracking)



Side H



01. One Man Stands (Pre-Production)



02. Time (Pre-Production, Scott Guide Vocal)



















