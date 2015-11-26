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Heart

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12 авг 2021 : 		 Вокалистка HEART выпустила ЕР

7 июл 2021 : 		 Вокалистка HEART представила новое видео

31 май 2021 : 		 FINDING ELYSIUM исполняют HEART

28 май 2021 : 		 Вокалистка HEART планирует выпуск ЕР

24 май 2021 : 		 HEART не работают над новым материалом

23 май 2021 : 		 Вокалистка HEART представила кавер-версию PEARL JAM

19 май 2021 : 		 Вокалистка HEART — о сольной карьере

19 апр 2021 : 		 Вокалистка HEART почтила память Эдди Ван Халена

14 апр 2021 : 		 Новая песня вокалистки HEART

9 апр 2021 : 		 Новое видео вокалистки HEART

9 мар 2021 : 		 Новая песня вокалистки HEART

5 мар 2021 : 		 Видео с текстом от вокалистки HEART

28 фев 2021 : 		 Новая песня вокалистки HEART

24 фев 2021 : 		 Участница HEART выпустит альбом весной

10 фев 2021 : 		 Новое видео вокалистки HEART

31 янв 2021 : 		 NANCY WILSON: «У HEART есть предложение по туру»

23 янв 2021 : 		 Новая песня вокалистки HEART

11 янв 2021 : 		 JASON BONHAM — о выступлении с HEART

4 дек 2020 : 		 Вокалистка HEART исполняет песню Брюса Спрингстина

3 дек 2020 : 		 В работе байопик о HEART

2 дек 2020 : 		 Вокалистка HEART вспоминает об исполнении хита LED ZEPPELIN

25 ноя 2020 : 		 SAMMY HAGAR, DUFF MCKAGAN и TAYLOR HAWKINS на новом альбоме вокалистки HEART

5 ноя 2020 : 		 Вокалистка HEART выпустит альбом весной

23 окт 2020 : 		 Видео с текстом от вокалистки HEART

21 окт 2020 : 		 Вокалистка HEART представила кавер-версию STEVE EARLE

7 окт 2020 : 		 Вокалистка HEART выпускает сольный альбом
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|||| сегодня

Вокалистка HEART выпустила ЕР



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An Wilson и THE AMAZING DAWGS выпустили новый ЕР "Howlen Live", имеющий следующий трек-лист:

01. Crazy On You (live from Orlando June 24, 2021)

02. Black Wing (live from Orlando June 24, 2021)

03. Love Of My Life (live from Clearwater June 25, 2021)

04. Barracuda (live from Ft Myers June 22, 2021)

HEART








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