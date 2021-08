сегодня



Вокалистка HEART выпустила ЕР



An Wilson и THE AMAZING DAWGS выпустили новый ЕР "Howlen Live", имеющий следующий трек-лист:



01. Crazy On You (live from Orlando June 24, 2021)



02. Black Wing (live from Orlando June 24, 2021)



03. Love Of My Life (live from Clearwater June 25, 2021)



04. Barracuda (live from Ft Myers June 22, 2021)







Howlen Live by Ann Wilson











